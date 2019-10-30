شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سيلفيا نبيل لـ"الحكومة":مصر تستاهل نتحدى الصعاب من أجلها ومعندناش وقت نضيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، حرص البرلمان علي الوصول إلى جودة منظومة "البرامج والأداء" وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفه البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة علي الوزارات وصولاً للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك فى حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط. وأضافت سيلفيا، خلال الاجتماع أنه ليس هناك وقت يمكن إضاعته، ويجب العمل بشكل سريع من أجل ضبط المنظومة وتطويرها، بقولها: مصر معندهاش وقت تضيعه، واحنا فى مرحلة ومتميزين عن تجربة بنسلفانيا في إننا عارفين عايزين نوصل فين وطريقة الوصول". Advertisements وتابعت البرلمانية، "مش من ضمن خططنا إننا نوقف أبداً، بل نستثمر في التطوير، مصر تستاهل إننا نتحدى الصعاب من أجلها، ونتعب ونشيل بعض كلنا". واستطردت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، موجهها حديثها للحكومة :" مش هينفع هينفع نستمر فى تقديرات غير حقيقية على أرض الواقع".

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