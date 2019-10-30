شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف: الإعلام له دور كبير فى تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف ضد الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هالة أبو خطوة المدير الإعلامى لليونسيف، إن تعريف سن الطفل فى مصر بحكم الدستور والمواثيق الدولية ما هو دون الثامنة عشر، وأضافت أن فترة المراهقة هى فترة حرجة وأن الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف جزء من برنامج مشترك ما بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.

وأضافت أبو خطوة خلال كلمة لها بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونسيف حول دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال، أن الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف امتدت على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وتابعت :"السن الحرج هو سن المراهقة، لذلك لمسنا حاجة ماسة للتعامل مع هذا السن، وضرورة أن يكون هناك نوع من أنواع المدد من الرسائل والتوجيهات العامة، وهناك منهج عام يمكن على الأقل أن نعرف به الأسرة ومقدمى الرعاية".