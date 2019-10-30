القومى لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية ينظمان مؤتمرا دوليا حول الهجرة فى إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يناقش المؤتمر أهداف محددة من الاتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان للهجرة، كما يضع المؤتمر خطة عمل لمتابعة تنفيذها.
ومن المتوقع أن يقود فريق العمل المعني بالهجرة فى الشبكة الأفريقية والذى تم انشاؤه فى ديسمبر 2018، تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة، وتعتبر الوثيقة الختامية الرئيسية بمثابة خطة العمل الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
يشارك فى المؤتمر ممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والتي يبلغ عددها أربعة وأربعين (44) مؤسسة وطنية وممثلو الوازارات والجهات التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، و شركاء التنمية.
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