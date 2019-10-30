شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الأعلى للإعلام": لابد من التصدى لظاهرة العنف المدمرة ضد الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف فرج خلال كلمته، بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام بالإشتراك مع منظمة اليونيسيف حول دور الإعلام في تعزيز التربية الايجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال، أن الأحداث التي نعيشها وتحمل في طياتها عنفا ضد الأطفال تمس الجيل القادم الذي سيقود هذه البلاد.

وتابع فرج :" من هنا جاء اهتمامنا بهذه القضية، وحرصنا على تنظيم هذه المائدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لافتا إلى أن الدراما ليست وحدها المسئولة عن انتشار هذه الظاهرة، والتأثير على الجانب السلبي يرسخ لدى المواطنين بعض التأثيرات الكارثية؛ لذا لابد من التركيز وتسليط الأضواء نحو الجانب الإيجابي أيضا".

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واشار الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن الإعلاميين هم الجسر الذي تصل من خلاله المعلومات للشعب المصري خاصة فيما يتعلق بالأطفال لتحقيق الهدف الرئيسي لإنهاء العنف.