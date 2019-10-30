ضبط 3 آلاف عبوة حلوى مولد فاسدة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس: شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية علي المحال وشوادر بيع حلوي المولد النبوي الشريف للتأكد من صلاحية المعروض بها للاستهلاك الآدمي وذلك بإشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة. وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 عبوة وقطعة حلوي وأغذية و"كيك وبسكويت" بإجمالي وزن ربع طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين. جري التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابه العامة.

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