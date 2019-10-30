زراعة الإسكندرية تبدأ مكافحة القوارض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزارعة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة مكثفة لمكافحة القوارض في الأراضي الزراعية والمناطق النائية بعد انتهاء موسم الحصاد الصيفي للعام الجاري.

وقال "البخشوان" في تصريح صحفي، إن أجهزة وزارة لزراعة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية،نفذت الحملة في الأراضي الزراعية والشوارع المحيطة في نطاق الإدارات الزراعية بالعامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، حيث جرى توزيع أجولة المبيدات اللازمة في الأراضي المستهدفة.

من جانبها أوضحت تريزا سعد، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة ، إن الحملات تستهدف مكافحة القوارض في الشريط الزراعي القريب من الكتلة السكنية، حيث أن الإسكندرية من المحافظات السياحية التي يتداخل فيها الزمام الزراعي مع الحيز العمراني، ونظرا لتراكم أكوام القمامة وخوفا من هجرة القوارض من المساحات الزراعية وانتشارها بأحياء المحافظة يتم تنظيم حملات بشكل دوري.

وأضافت "سعد" في تصريح لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، أن القوارض تمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان في نقل الأمراض الوبائية، حيث ثبت أنها مسئولة عن نقل أكثر من 36 نوعا من الأمراض، إلى جانب الأضرار التي تسببها للمحاصيل الزراعية ومخازن الغلال.