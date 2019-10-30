براءة 4 أشقاء متهمين بـ"استعراض القوة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، ببراءة 4 أشقاء من تهمة استعراض القوة ضد ضابط شرطة بمركز شرطة البرلس والقوة المرافقة له، أثناء تنفيذه قرار النيابة العامة بضبط 2 منهم متهمين على ذمة إحدى القضايا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وبحضور أيمن ناصر سليم، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2263 لسنة 2019، والمقيدة برقم 343 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما أحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، كل من "أحمد ع.ا.ع.ع"، و"عزة ا.ع.ع"، و"علاء ا.ع.ع"، و"منير ا.ع.ع"، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 25 / 1 / 2019، بدائرة مركز شرطة البرلس، وآخرين لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو ضابط والقوة المرافقة له.

وتبين من قرار إحالتهم للجنايات حينها أنهم متهمين بمنع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو الحيلولة دون ضبط ذويهم المتهمين الثالث والرابع نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر.