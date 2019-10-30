محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
قضت محكمة الجنايات بطنطا اليوم الأربعاء، بالحكم المؤبد علي محامي قتل زوجته بـ 30 طعنة في أماكن متفرقة وحماته بطعنتين في ظهرها في منطقة الإستاد بطنطا.
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد باعتداء "كريم. م"، 37 سنة، محام، على زوجته "أ. ت"، 32 سنة، ربة منزل" وتوفت في الحال ، بمنطقة الاستاد، التابعة لدائرة القسم، بـ"مطواة" بـ 30 طعنة متفرقة في جسدها، وحماته "ع. ع"، 62 سنة، محامية بطعنتين في ظهرها، وتوفت في المستشفي بعد عدة أيام وذلك بسبب خلافات عائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل زوجته وحماته بـ 32 طعنة.. الحكم بالسجن المؤبد على محامي طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.