قتل زوجته وحماته بـ 32 طعنة.. الحكم بالسجن المؤبد على محامي طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قضت محكمة الجنايات بطنطا اليوم الأربعاء، بالحكم المؤبد علي محامي قتل زوجته بـ 30 طعنة في أماكن متفرقة وحماته بطعنتين في ظهرها في منطقة الإستاد بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد باعتداء "كريم. م"، 37 سنة، محام، على زوجته "أ. ت"، 32 سنة، ربة منزل" وتوفت في الحال ، بمنطقة الاستاد، التابعة لدائرة القسم، بـ"مطواة" بـ 30 طعنة متفرقة في جسدها، وحماته "ع. ع"، 62 سنة، محامية بطعنتين في ظهرها، وتوفت في المستشفي بعد عدة أيام وذلك بسبب خلافات عائلية.