بالصور.. محافظ أسيوط يسلم 23 عقدًا لتقنين الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة 23 عقد ابتدائي لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بـ 8 مراكز "ديروط، القوصية، منفلوط، صدفا، الغنايم والبدارى وساحل سليم ومركز أسيوط".

والأراضي بإجمالي مساحة 192 فدان و12 قيراط لأراضي زراعية وأراضي مباني بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعدد من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى تسليم 23 عقدًا جديدًا موزعة على 8 مراكز لافتًا إلى أن إجمالي أعداد العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 201 عقدًا مشيرًا إلى تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه لاسترداد "حق الشعب" والعمل على تحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون مع تكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين.