"مستقبل وطن" يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

احتفل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة السويس، مع جمعية الحب الوطني للصم والبكم بالمحافظة بمرور عام على تأسيس الجمعية بمقرها بحضور رئيس الجمعية واعضائها وعدد من قيادات الحزب.

وحسب بيان اليوم، تخللت الزيارة برئاسة المحاسب أحمد خشانة، عددًا من الفقرات الاستعراضية وفقرات غنائية بلغة الإشارة من قبل أعضاء الجمعية التي نالت إعجاب قيادات الحزب والحاضرين.

وقدم الحزب للجمعية أجهزة رياضية وماكينات خياطة وكاميرات مراقبة وعد بها الحزب خلال زيارته للجمعية الأسبوع الماضي.

Advertisements

ومن جانبه، قال المحاسب أحمد خشانة، إن الحزب دائما وأبدا حريص على المشاركة في جميع أعمال المجتمع المدني المختلفة الموجودة داخل المحافظة، وألا تكون المشاركة بالرأي والفكر فقط، وإنما بوجود العمل أيضا.

وأضاف "خشانة"، أن الحزب كان حريصًا أيضا على التعرف على احتياجات ومطالب الجمعية وتحقيقها، مشيرا إلى أن باب الحزب مفتوح لأعضاء الجمعية في أي وقت ولجميع أبناء المدينة الباسلة.

وتابع: "نحاول كإدارة حزب دوما أن نكون قوة فاعلة في المجتمع".

وأكد أمين حزب مستقبل وطن في السويس، ضرورة أن يكون هناك دور ملموس للمجتمع المدني، والذي يمكن أن يتحقق من خلال العمل، فجميع دول العالم تقدمت بالعمل، ولابد أن نكون أصحاب أفعال وليس أقوال، وأن نكون متواجدين بعملنا وصناعتنا.