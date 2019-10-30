بالصور.. تشغيل تجريبي لمنظومة كاميرات المراقبة الجديدة للمرور بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بمدينة الزقازيق، وذلك من خلال غرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق، حيث يبلغ عددها 25 كاميرا من أصل 79.

وتستهدف منظومة المراقبة الرقمية تغطية مدينة الزقازيق، حيث جرى التشغيل التجريبي لـ 4 كاميرات على الأكمنة الثابته بمداخل المدينة، لإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة، والمساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومراقبة حركة السيارات للتأكد من التزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور.

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حضر التشغيل التجريبي، اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والعميد رضا فوزي، مدير إدارة المروربمحافظة الشرقية.

واطمأن الوفد على آلية عمل الكاميرات وتشغيل خاصية "الزوم" للوصول إلى رؤية واضحة لكافة المداخل والشوارع، والمساعدة في التعرف على التفاصيل الدقيقة في حاله حدوث وقائع سرقة أو أي حوادث أخرى لحماية المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جاري الانتهاء من تركيب وتشغيل 54 كاميرا مراقبة لتكتمل المنظومة لتغطية جميع مناطق وشوارع مدينة الزقازيق، فضلاً عن تركيب وتشغيل 43 كاميرا مراقبة بمراكز "منيا القمح – ديرب نجم – بلبيس"، وجاري التنسيق والعمل بباقي المراكز الأخرى للإرتقاء بمنظومة المرور وإعادة الإنضباط للشارع ، منوها عن وجود 11 كاميرا مرورية لضبط المخالفات والتعرف على المناطق الأكثر إزدحامًا.