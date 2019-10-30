التعاقد مع العاملين المؤقتين بشركة مياه سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
قال اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المجلس وافق على إعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي.
وافق مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج برئاسة اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين في جلسته، اليوم الأربعاء، على توقيع الانصراف للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل مواعيد العمل الرسمية بساعة يومياً، وكذلك منحهم زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% .
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