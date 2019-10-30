الطقس الليلة ويوم غد الاربعاء .. امطار متفرقة ورياح متوسطة السرعة

يكون الطقس خلال الساعات القادمة مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و المناطق الشرقية .وتكون الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.اما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 15 و 20 درجة و تكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات.
اما غدا الاربعاء فيكون الطقس حسب نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي مغشى بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي ومحليا بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للجنوب
وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.والبحر مضطرب.
فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 21 و 26 درجة و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
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