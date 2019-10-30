أول تعليق للحريري بعد تقديم استقالته

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في أول تعليق له بعد تقديم استقالته ردًا على سؤال عما إذا كان مرتاحًا بعد خطاب استقالته، إنه يشعر بالارتياح بأنه قدم شيئًا للشعب اللبناني.

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وأضاف الحريري خلال تصريح لقناة تلفزيونية محلية:“إن شاء الله نخرج من هذا المأزق، ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني“.

وقدم الحريري استقالة حكومته، اليوم الثلاثاء، للرئيس اللبناني ميشال عون، استجابة لاحتجاجات في المدن اللبنانية مستمرّة منذ أسبوعين.