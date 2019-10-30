في اول تعليق على استقالة الحريري ..وزير الخارجية الفرنسي يعلق

قال وزير الخارجية الفرنسي في اول تعليق له على استقالة الحريري :"لبنان يمر بأزمة "خطيرة جدا" وندعو السلطات اللبنانية للمساعدة في ضمان وحدة لبنان

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