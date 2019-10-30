السفير لندن في بغداد: المملكة المتحدة قلقة على العراقيين

غرد جون وينكس السفير البريطاني في بغداد على حسابه الشخصي على التويتر، أن المملكة لا تزال قلقة على المتظاهرين العراقيين من العنف المستخدم ضدهم، وأكد على وجوب فتح تحقيقات حول الجرائم الموثقة، حسبما أفادتوكالة أنباء سبوتنيك.
وجاء في التغريدة: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق ازاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. أن التقارير التي وردت مؤخرا حول كربلاء مثيرة للقلق. ومن
جاء ذلك على خلفية ما تشهده المحافظات العراقية، منذ مطلع أكتوبر الجاري، من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.
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