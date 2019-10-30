ماكرون يشارك في افتتاح معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد نوفمبر المقبل

يتوجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى الصين مطلع نوفمبر المقبل وذلك في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها؛ لحضور حفل الافتتاح وفعاليات معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد، الذي يقام خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر المقبل في مدينة "شانجهاي".
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الرئيس الفرنسي زار الصين لأول مرة في يناير عام 2018 في حين استقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في فرنسا مارس الماضي.
وأضافت القناة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من
يذكر أن الرئيس الصيني افتتح هذا المعرض الذي نظمت النسخة الأولى منه العام الماضي في سياق الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
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