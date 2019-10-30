انسحاب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف فرد من قواتهفي اليمن، بعد انتهاء فترة عملها هناك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أعرب دقلو، عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت الخرطوم مؤخرًا.
وجاء ذلك في اجتماع ثلاثي، أمس الثلاثاء، جمع مجلس السيادة ومجلس الوزراء بقوى الحرية والتغيير.
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