السفارة البريطانية ببيروت: لبنان عند مفترق الطرق ويحتاج لحكومة قادرة على الإصلاح

اعتبرت السفارة البريطانية في العاصمة اللبنانية بيروت، أن لبنان أصبح عند مفترق طرق، مشيرة إلى أنه أيا كان الحل السياسي، فإن البلاد تحتاج إلى حكومة تكون قادرة تحقيق الإصلاح بشكل عاجل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت السفارة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن الأوضاع في لبنان تتطلب إصلاحات جذرية وضرورية لإنشاء بلد أفضل لجميع اللبنانيين، مشددة على أن اللجوء إلى الترهيب أو استعمال العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، من

قبل أي مجموعة، من شأنه أن يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره.



وكانت مجموعات كبيرة من الأشخاص الرافضين للتظاهرات، والذين رددوا هتافات حزبية بعينها، قد اقتحموا ظهر أمس ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط بيروت، وقاموا بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين واعتدوا عليهم بالضرب بالأيدي وباستخدام العصي والزجاجات والعبوات البلاستيكية والحجارة، وحرق مظاهر الاحتجاج وتحطيم منصات التظاهر وانتزاع خيام

المعتصمين وطاردوهم في الشوارع المحيطة.



وعقّب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش - في تصريح أمس - على تلك المصادمات، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تتحمل كامل المسئولية عن سلوك وأفعال مناصريها والسيطرة عليهم، خاصة إذا افتعلوا الاشتباكات مع المتظاهرين السلميين أو القوى الأمنية.



ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

