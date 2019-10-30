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زعيم المعارضة في جنوب السودان يدعو لتمديد موعد تشكيل حكومة الوحدة

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دعا زعيم المعارضة في دولة جنوب السودان رياك مشار، إلى تمديد لمدة 6 أشهر للموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة، والمقرر في 12 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 

ونقلت مصادرعن المتحدث باسم مشار، بوك بوث بولوان، قوله إن الوقت الإضافي من شأنه أن يفسح مجالاً لحل الخلافات.

 

وأشار المتحدث باسم مشار إلى أن التمديد لن يكون مفيدا إلا إذا أفرجت

الحكومة عن الأموال، التي وافقت على إنفاقها على اتفاق السلام.

وفي سبتمبر، اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وزعيم المتمردين ريك مشار، على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر المقبل.

 

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وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، حينها: "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها

لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر".

 

وقال سلفا كير إنه ينبغي تأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل، مضيفا أن الحكومة لم تتمكن من نزع سلاح القوى المختلفة في البلاد وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق ورفض اقتراحا من زعيم المتمردين السابق ريك مشار بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ستة أشهر.

 

وذكر كير أن التأجيل جاء بناء على طلب مشار، لكنه قال إن الموسم المطير سيجعل من الصعب إدماج قواتهما في غضون ستة أشهر.

 

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