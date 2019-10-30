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السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها قسريًا

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أعلنت السفارة الإسرائيلية في روسيا اضطرارها لإغلاق أبوابها قسريا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، احتجاجا على تقليص وزارة المالية مصروفات جميع دبلوماسي البلاد في مختلف أنحاء العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقالت في بيان نشرته على فيسبوك: "فيما يتعلق بقرار وزارة المالية في إسرائيل انتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها والموقعة من قبل المدير العام لوزارة المالية في

21 يوليو 2019، وإلزام مبعوثي دولة إسرائيل العاملين في الخارج بمراعاة أحادية الجانب لتعليمات جديدة تتعارض مع الشروط السابقة، وتنتهك ما كان قائما  لعدة عقود ، نعلن إغلاق السفارة".

 

ولوحظ أن مدخل السفارة كان مغلقا منذ الصباح ومحيطها خال من الزائرين والمراجعين، ونشرت سفارات إسرائيلية أخرى

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في العالم بيانات مماثلة على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، بما في ذلك أوكرانيا وبريطانيا وغيرهما.

 وذكرت القناة التاسعة في التلفزيون الإسرائيلي، أن جميع السفارات والمكاتب التمثيلية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم أغلقت أبوابها اليوم.

 

يشار إلى أن سبب هذا القرار هو الإضراب الذي أعلنته لجنة العمل التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع في البلاد.

ووفقا لممثلي المضربين، كان هذا الإجراء هو الاحتجاج الوحيد الممكن على قرار وزارة المالية تخفيض مخصصات الدبلوماسيين والممثلين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

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