و. بوست: الفزع يخيم على شمال سوريا مع انسحاب القوات الأمريكية

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على حالة الفزع التي تخيم على شمال سوريا مع انسحاب القوات الأمريكية وانتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن العائلات في البلدات والمدن السورية تجادلت حول ما إذا كان ينبغي عليهم الهروب أم البقاء، وإذا ما قرروا الهروب.. إلى أين سيتجهون؟، لافتة إلى أن اضطراهم لبيع منازلهم لدفع ثمن مساعدة المهربين كان أحد الخيارات المطروحة، وكان الخيار الآخر هو التوجه صوب الحدود العراقية، حيث عبر الآلاف من اللاجئين بالفعل.

وأفادت الصحيفة بأن انتهاء هدنة وقف إطلاق النار التي استمرت 150 ساعة بوساطة روسية هدد بإشعال القتال الذي اندلع بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر سحب القوات الأمريكية من المنطقة وترك حلفاء واشنطن الأكراد يتدافعون في مواجهة هجوم عسكري تركي.

واختتمت تقريرها بالقول إن التوقف المؤقت في الأعمال العدائية منح مختلف المحاربين الوقت لإعادة رسم خريطة شمال سوريا ومواجهة سكانها بحقائق جديدة ومخاطر جديدة.

وكان مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

قد أكد أنه ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، تواصل تركيا والفصائل الموالية لها انتهاكاتها وشنّ هجمات على البلدات الكردية في رأس العين وعين العرب (كوباني) وتل تمر، باستخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الطائرات المسيرة، مضيفاً: "ليس لدى تركيا أي نية لوقف القتال رغم الاتفاق المعلن".وانتهت أمس الثلاثاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 6 أيام، وتم التوصل إليها؛ بغرض السماح للقوات الكردية بالانسحاب من منطقة شمال شرق البلاد بطول الحدود مع تركيا.وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 22 أكتوبر الحالي، بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.