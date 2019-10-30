أميركا تطالب كوريا الجنوبية بتحمل تكاليف نشر الأصول الاستراتيجية

طالبت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بتحمل التكاليف الناجمة عن نشر الأصول الاستراتيجية الأميركية، بما فيها القاذفات طراز "بي - 52"، في محيط شبه الجزيرة الكورية.
وجاء ذلك خلال المفاوضات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع التي عقدت بين الجانبين في جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.
ويستند هذا التقدير إلى رؤية الجانب الأميركي التي تقوم على ضرورة تحمل الجانب الكوري الجنوبي تكاليف نشر بعض الأصول الاستراتيجية باعتبارها أصولاً استراتيجية رئيسية، تم نشرها في شبه الجزيرة الكورية.
وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة أشارت إلى ضرورة الزيادة الكبيرة في حصة الجانب الكوري في تقاسم تكاليف الدفاع، وطالبت سول بنفقات ضخمة مرتبطة بالدفاع عن كوريا الجنوبية بما فيها نشر الأصول الاستراتيجية.
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ولم يتم الإفصاح عن المبلغ الذي طلبته واشنطن، إلا أن الجانب الأميركي قال إن المعيار المعتمد في تحديد هذا المبلغ يختلف عن سابقيه، مما يشير إلى وجود صعوبات كبيرة في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ظل يؤكد أن حماية كوريا الجنوبية تتكلف كثيراً.
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