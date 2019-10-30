دعا رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إلى تمديد مدته ستة أشهر للموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وهو 12 نوفمبر، الأمر الذي يؤكد أن عملية السلام في البلاد لن تلتزم بالخط الزمني الأصلي.
وقال بوك بوث بولوانج، المتحدث باسم مشار، زعيم المتمردين سابقاً في جنوب السودان، إن الوقت الإضافي "سيفسح مجالاً" لحل الخلافات.
وأضاف المتحدث أن التمديد لن يكون مفيداً إلا إذا أفرجت الحكومة عن الأموال التي وافقت على إنفاقها لتطبيق اتفاق السلام.
اقرأ أيضاً... جنوب السودان: المعارضة تقترح تمديد فترة «ما قبل الانتقالية» 6 أشهر
كانت هذه تفاصيل خبر مشار يدعو إلى تمديد موعد تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.