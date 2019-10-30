مشار يدعو إلى تمديد موعد تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان

دعا رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إلى تمديد مدته ستة أشهر للموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وهو 12 نوفمبر، الأمر الذي يؤكد أن عملية السلام في البلاد لن تلتزم بالخط الزمني الأصلي.

وقال بوك بوث بولوانج، المتحدث باسم مشار، زعيم المتمردين سابقاً في جنوب السودان، إن الوقت الإضافي "سيفسح مجالاً" لحل الخلافات.

وأضاف المتحدث أن التمديد لن يكون مفيداً إلا إذا أفرجت الحكومة عن الأموال التي وافقت على إنفاقها لتطبيق اتفاق السلام.

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