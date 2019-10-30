لجنة الدستور السورية تجتمع في جنيف اليوم

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، يجلس ممثلو الحكومة السورية ومعارضوها، اليوم الأربعاء، على طاولة التفاوض حول الدستور، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية للنزاع، بينما تبدو دمشق، التي تفاوض من موقع قوة، ليست بوارد تقديم أي تنازلات، بحسب محللين.

وتشارك الحكومة في المفاوضات التي تحظى بإجماع كبير من القوى الدولية، بدفع رئيس من حليفتها موسكو التي ترغب بتطبيع علاقات دمشق مع المجتمع الدولي، وإضفاء «شرعية» على اتفاقاتها مع تركيا بشأن سوريا.

وتفتتح الأمم المتحدة الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، على أن تباشر لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة إثر ذلك عقد أولى جلساتها.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء إن بدء اللجنة لعملها هو «الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع»، الذي يمزّق سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات.

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وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خريطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي تسيطر أساساً على نحو ستين في المائة من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي.

وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.

وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة.

وأثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل الاتفاق عليها الشهر الماضي.