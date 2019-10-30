العراق.. عبد المهدي يتمسك برئاسة الحكومة والصدر يحذر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:14 مساءً - مع تفاقم الاحتجاجات في الشارع العراقي، أكدت مصادر مطلعة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه.

وأوضحت المصادر أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي قد اتخذت قرارا بذلك، الثلاثاء، بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها.

وبينت المصادر أن هذه الأطراف “ستسعى إلى اجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد”

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وتوقعت المصادر أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاعتصامات نحو الجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، لتشمل جسر السنك.

وفي السياق ذاته، حذر الصدر من “تداعيات سياسية خطيرة”، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي “ستحول العراق إلى سوريا أو اليمن”.

ونجح الصدر في كسب أرضية جديدة، عندما قال الزعيم السياسي الشيعي هادي العامري الثلاثاء إنه سيتعاون معه من أجل “تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد”.