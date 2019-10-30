الديموقراطيون يكشفون عن خطط لجعل جلسات اجراءات عزل ترامب علنية

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كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأربعاء عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد #ترامب مفتوحا، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب ايضا في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.

وبعد خمسة أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع الى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء.

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وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.

أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.