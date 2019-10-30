كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط العقوبات الأمريكية.. البنوك تغلق حسابات الإيرانيين في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت البنوك في ماليزيا حسابات الأفراد والشركات الإيرانية، على حد قول حوالي عشرة أشخاص من المتضرري، في إشارة إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير بعيد المدى على مواطني البلاد.

وعلى الرغم من أن البنوك الماليزية تبدو أكثر حذرًا في التعامل مع الإيرانيين من تلك الموجودة في أماكن أخرى، إلا أن بعض الإيرانيين ومسؤول بالسفارة قالوا: "أن هناك "عمليات إغلاق جماعي" في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في الأشهر الأخيرة.

وقال المحاضر الجامعي "بيهرانج صمدي" وهو من بين ما يقدر بنحو 10 آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، وعلموا في أغسطس الماضي أن مصرفه سي إم بي سي سيغلق حسابه البالغ من العمر 14 عامًا.

وأضاف: "في الدول الغربية، لا توجد مشكلة في فتح حسابات مصرفية، وإنهم حساسون فقط بشأن التحويلات المالية، وخاصة بكميات كبيرة".

وقال الصمادي إنه سحب أمواله بعد فترة وجيزة من تحذير البنك له من الإغلاق خلال شهر، رغم أنه كان لا يزال قادرًا على الوصول إلى حسابه على الإنترنت يوم الأحد.

وقال العديد من الإيرانيين إنهم علموا بعشرات المواطنين الذين تلقوا إشعارات من CIMB وبنك RHB.

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وقال CIMB في إشعارات مماثلة استعرضتها رويترز: "نأسف لإبلاغك (بأنك) أننا غير قادرين على مواصلة العلاقة المصرفية".

ولم تذكر البنوك سببًا، ولكن بعض الأفراد قالوا: "أن مسؤولي البنك أرجعوا هذه الخطوة إلى التدقيق الدقيق بعد العقوبات".

وقال البنك المركزي هذا الشهر في رد بالبريد الإلكتروني على شكوى أحد الإيرانيين نظرت إليه رويترز: "أن مثل هذه الأمور تعتمد على شهية المخاطر لدى البنوك الفردية وتقييمها".

ولكن الإخطار الصادر في يوليو على موقع البنك المركزي يشير إلى بيان صادر عن "فرقة العمل المالي" يحث على "بذل العناية الواجبة" ضد الإيرانيين من قبل أعضاء الهيئة الدولية لغسل الأموال.

وقالت السفارة الإيرانية في كوالالمبور: "إنها تعمل على حل المشكلة".

