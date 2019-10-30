كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: رفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات العراقية، قرارًا برفع الحجب المفروض منذ نحو شهر على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

واستعان المواطنون العراقيون، ببرامج خاصة كانت تمكنهم من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتساب وغيرها بدون ابان الحظر.

ونقلت منصات التواصل الاجتماعي بالعراق، معظم الأحداث بساحات الاحتجاج والاعتصامات والأحداث المرافقة لها في بغداد وبقية المدن العراقية طوال موجتي المظاهرات في مطلع أكتوبر الجاري و25 منه.

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وقطعت الحكومة العراقية الانترنت كلياً في موجة الاحتجاجات الأولى ثم عادت فرفعت الحجب عنه لكنها أبقته على منصات التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.

وهددت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، بإغراق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار التي يمكن أن تكون أخطر ما واجهته هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على جماعة الدولة الإسلامية.

وقال مسؤولون أمنيون، إنه نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفى، حيث عانوا من صعوبات في التنفس.

