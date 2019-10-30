كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعطل الإنترنت في باكستان بسبب خلل تقني في الكابلات البحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في باكستان، أنه لا تزال خدمات الإنترنت معطلة في جميع أنحاء البلاد منذ يوم أمس الثلاثاء، بسبب خلل تقني في الكابلات البحرية الدولية التي تربط البلاد بالعالم الخارجي، حيث واجه المستخدمون في جميع أنحاء البلاد سرعات منخفضة.

قالت شركة اتصالات باكستان المحدودة (PTCL) في تغريدة خلال الاعتذار عن أي إزعاج: "نأسف لإبلاغكم بأنه نظرًا لوجود خطأ في الكبل البحري الدولي، تتأثر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء باكستان. تعمل فرقنا الفنية على استعادة خدمات الإنترنت بالكامل، ونشكركم على التحلي بالصبر".

تعمل شركة اتصالات باكستان المحدودة PTCL إلى جانب المنظمات الدولية للتأكد من الموقع الذي نشأ فيه الخطأ.

ووفقًا لموقع أخبار ProPakistani، أصبح اثنين من الكابلات البحرية IMEWE و SEAMEWE 4، التي تحمل ما يقرب من 50 ٪ من حركة المرور على الإنترنت في باكستان، خارج الخدمة بسبب خطأ.

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في أحد التحديثات، كتب موقع الويب، أن نظام الكابلات البحرية الثالث، AAE-1، قد انخفض أيضًا جزئيًا بسبب الخفقان الشديد، ومع ذلك، دحضت شركة اتصالات باكستان المحدودة هذه المطالبات على "تويتر".

وقال بعض مستخدمي "تويتر"، إنهم يعانون من أن خدمة إنترنت رديئة لعدة أيام، بينما يريد آخرون تعويضًا في فواتيرهم.

على الرغم من إرسال شركة اتصالات باكستان المحدودة، لاحقًا تحديثًا، مفاده أن خطأ الكبل قد تم إصلاحه وتمت استعادة الإنترنت، استمر المستخدمون في الشكوى من عدم تمكنهم من استخدام الإنترنت.

واعتقد مستخدمو الإنترنت أيضًا، أن "مسيرة آزادي" التي نظمها حزب الجماعة الإسلامية (JUI-F) والاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تكون وراء خدمات الإنترنت المعطلة.