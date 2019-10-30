كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة ترفض تقارير حول شراء مقاتلات سو 35 الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التقارير السابقة التي تفيد بأن أنقرة بصدد مفاوضات مكثفة بشأن شراء مقاتلات روس من طراز سو 35، ووصفها بأنها "كذبة"، وفقًا لقناة "هابر" التركية.

وبحسب ما ورد، أدلى بهذه التعليقات خلال حفل استقبال نظمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية الحكومية، أن موسكو وأنقرة على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل لطائرات مقاتلة من طراز سو 35، نقلًا عن مصادر محلية.

وقد ردد هذا الأمر من قبل مجلة ديفنس نيوز الرائدة في صناعة الأمن والتي تقول، إن البلدان كانت في "مرحلة متقدمة من المفاوضات" بشأن الشراء المحتمل لسربين من طائرات سو 35.

جاءت هذه الأخبار، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى معرض الطيران MAKS-2019 في موسكو هذا العام، حيث شاهد الجيل الجديد من الطائرات الروسية، بما في ذلك مقاتلات سو 57 وسو 35.

كانت تركيا على خلاف مع حلفائها في الناتو، وخاصة الولايات المتحدة، منذ استحواذها على نظام الدفاع الجوي بعيد المدى من طراز S-400 الروسي الصنع هذا العام. بعد الانتهاء من الصفقة، علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج F-35 بقيادة الولايات المتحدة.

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وقال أحد كبار الأتراك، بحسب ما أفادت مجلة "ديفنس نيوز"، "إن صفقة سو35 المحتملة لها قيمة إستراتيجية بالنسبة للروس. وقد توافق موسكو بالتالي على إعطاء أنقرة سعرًا مناسبًا يذكرنا بصفقة S-400".

في حين تم الإبلاغ عن أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يواصلون الضغط على تركيا حتى لا تستخدم أنظمة الصواريخ S-400 التي حصلت عليها، قال البنتاجون يوم الثلاثاء، إنه لم يحدث "تغيير" فيما يتعلق بعودة أنقرة إلى كونسورتيوم الطائرات F-35.

وقالت كبيرة مشتري الأسلحة في البنتاجون إيلين لورد: "لم يطرأ أي تغيير على إعادة تركيا إلى برنامج F-35 لا يزال نظام الدفاع الجوي S-400، الذي لا يتوافق مع طراز F-35، في تركيا".

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع أن يتم تفعيل نظام S-400 بالكامل بحلول نهاية العام.

وقعت موسكو وأنقرة اتفاقية قرض لتزويد أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى تركيا في سبتمبر 2017، مع تسليم الأجزاء الأولى من النظام إلى تركيا في يوليو 2019.

أعربت واشنطن عن قلقها إزاء وجود نظامين روسيين من طراز S-400 على الأراضي التركية والمشاركة في برنامج الطائرات F-35، بحجة أن تكنولوجيا المقاتلة الحساسة المصممة لتجنب أنظمة الدفاع الجوي هذه يمكن أن تتعرض للخطر بعد اتفاق أنقرة مع روسيا.

هددت الولايات المتحدة أنقرة، مرارًا، بفرض عقوبات بعد الاتفاقية، لكن تركيا رفضت إلغاء العقد مؤكدًا أن شراء S-400s لا يرتبط بالأمن F-35 أو الناتو. بعد ذلك تم تعليق تركيا من المشاركة في برنامج F-35 الذي طلبت بموجبه أكثر من 100 طائرة مقاتلة من طراز F-35.