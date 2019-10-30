كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إغلاق أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق
أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار، حسبما ذكرت موقع قناة روسيا اليوم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الكشف عن أكبر تسريب لبيانات بطاقات مصرفية في العالم
أعلن خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || استئناف المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن قريبا
ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أنه سيستأنف كبار المفاوضين التجاريين لدي الصين والولايات المتحدة المحادثات مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تصريح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين قد لا تكتمل في وقتها للتوقيع في تشيلي الشهر المقبل كما هو متوقع.