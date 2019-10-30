كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار، حسبما ذكرت موقع قناة روسيا اليوم.

وتوقفت حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا، بعد قطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة) في وقت سابق، طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد.

ويعد معبر مهران، أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

Advertisements

وتحولت الاحتجاجات إلى مليونية مع انضمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاعتصام في النجف.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته،التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.