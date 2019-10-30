كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر: عدم استقالة حكومة عبدالمهدي لن تحقن الدماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، إن عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن تحقن الدماء.

وكتب مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "تويتر": "عدم استقالة حكومة عبدالمهدي ستجعل الوضع في العراق مثل سوريا واليمن".

وأكد أن "استمرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في منصبه يهدد بتفاقهم الأوضاع في البلاد".

وأضاف: "أيها الشعب الثائر جاءنا رد ما قلنا بالأمس: إن استقالة عادل عبدالمهدي ستعمق الأزمة فأقول أولا: عدم استقالته لن تحقن الدماء.. ثانيا: عدم استقالته ستجعل من العراق سوريا واليمن.. ثالثا: لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم".

ورفض رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، دعوة الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة. وأبدى عبد المهدي، في رسالته،التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

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وهدد الصدر عبدالمهدي بسحب الثقة من الحكومة، داعيا زعيم تحالف الفتح هادي العامري للتعاون معه، ليرد الأخير بالإيجاب.

وذكر التلفزيون العراقي، أن العامري، أعلن تعاونه مع مقتدى الصدر بما تقتضيه المصلحة العامة، قائلا:

"سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.