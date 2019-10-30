كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أكبر تسريب لبيانات بطاقات مصرفية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.

وكشف الخبراء، عن تسريب قاعدة بيانات تخص 1.3 مليون بطاقة مصرفية، حيث نشر الهاكرز في 28 أكتوبر الجاري قاعدة البيانات على الإنترنت حيث طالبوا بمبلغ 130 مليون دولار.

وبحسب قناة روسيا اليوم، الشركة قالت إن بطاقات الدفع كلها التي نشر الهاكرز بيانات عنها تنتمي إلى زبائن البنوك الهندية. أما 18% منها فسلمها بنك هندي واحد لزبائنه.

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يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت مطلع أكتوبر بأن البيانات الشخصية الخاصة بـ20 مليون مواطن روسي من قاعدة بيانات دافعي الضرائب كانت منشورة في شبكة الإنترنت على مدى عام واحد. وتضمنت تلك البيانات معلومات عن اسم المواطن وكنيته ومحل إقامته الدائمة ورقم هويته الشخصية ووضعه الاجتماعي ومبالغ الضرائب التي يدفعها.

وتم حجب قاعدة البيانات بعد أن كشفها المحقق المستقل في مجال الأمن السيبراني.