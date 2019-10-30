دافيد بيكهام يؤكد حضوره للمغرب للمشاركة في مباراة النجوم

أعطى أسطورة الكرة الإنجليزية، والنجم السابق لكل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، دافيد بيكهام موافقته الأولية، للجنة المنظمة للمباراة الاستعراضية التي ستقام بداية الشهر المقبل بمدينة العيون، احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء، من أجل المشاركة فيها.

وأكدت مصادر مقربة من اللجنة المذكورة، أن النجم الإجليزي، الذي صال وجال في الملاعب الأروبية والأمريكية، وحقق شهرة عالمية، يعتبر من بين أبرز النجوم الذين أكدوا حضورهم في هذه المباراة الاستعراضية، التي تقام للعام الثالث على التوالي.

ومن شأن حضور بيكهام لهذه المباراة، أن يجلب لها الكثير من الأنظار والأضواء، ليس فقط لساكنة مدينة العيون بل أيضا لكل المغاربة، الذين سيكونون على موعد مع النقل التلفزي المباشر لهذا الحدث.

يشار إلى أن مباراة النجوم، التي تقام عادة في السادس من شهر نونبر، المتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء، قد عرفت في نسخها الماضية مشاركة نجوم عالميين، يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو، مواطنه ريفالدو، كافو، والأرجنتيني دييغو مارادونا، ومواطنيه آيالا وكريسبو، وغيرهم من أشهر نجوم المستديرة.