تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على مشروع عقوبات بشأن إبادة الأرمن

أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة، بسبب تصويت مجلس النواب بشأن العقوبات، وإبادة الأرمن.

ونشرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، على حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة نصت على أن “الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي في أنقرة على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي”.

​وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن “عمليات القتل الجماعي، التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية” في تصويت رمزي، وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

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ووافق المجلس، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا، على القرار، الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية، خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

كما وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بفرض عقوبات، وقيود إضافية على تركيا، والمسؤولين الأتراك، بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

ووصف وزير خارجية تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن قضية الأرمن بأنه “قرار مخز” من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.