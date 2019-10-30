طنجة.. محطة المسافرين الجديدة تفتح أبوابها في وجه العموم

أصدر مجلس جماعة طنجة، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بفتح المحطة الطرقية الجديدة الموجودة في الطريق الدائري رقم 9 في وجه المسافرين، ابتداء من فاتح نونبر من السنة الجارية، وإغلاق المحطة الحالية، الواقعة في ساحة الجامعة العربية.
وبحسب نص القرار، الذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، فإن أرباب النقل العمومي للمسافرين، الوافدين على مدينة طنجة، والعابرين منها ملزمون باستعمال محطة المسافرين الجديدة، الواقعة في الطريق الدائري رقم 9 في طنجة.
ويدخل نص القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره، ويتعهد بتنفيذه إلى المصالح الجماعية المختصة، والسلطات المحلية، والأمنية في طنجة حسب الاختصاص.
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