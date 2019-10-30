أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية جديدة للعراق، بمشاركة الفنان قصي حاتم بعنوان: صوت العراقي. ونشر مجموعة فيديوهات من الثورة، ووضع عليها الاغنية الجديدة.
وأعلن في منشور له على انستغرام، أن هذه الاغنية تعد عملا وطنيا، وعلق على الفيديو بالقول: الله يحفظ اهلنا في العراق وشعبنا العراقي.
ويشار الى ان هذه الاغنية من كلمات محمد الجبوري، والحان علي بدر، ومن توزيع عمار العاني.
وتقول كلمات الاغنية: والله تعبنا من الهم... انريد نعيش بخير ونعمر وطننا..."
وتضيف: بالروح بالدم نفديك يا عراق... كما وفي مقطع آخر، تقول الاغنية: بغداد هاد الحلوة ما نرضى دمعة بخدها.
وكان قد نشر حاتم العراقي صورة له من داخل الاستديو، مهّد بها للعمل الذي يحضره، وعلق عليها: تسجيل عمل وطني للعراق الحبيب...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إطلاق 'صوت العراق'... عمل فني وطني جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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