بالفيديو: إطلاق 'صوت العراق'... عمل فني وطني جديد

أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية جديدة للعراق، بمشاركة الفنان قصي حاتم بعنوان: صوت العراقي. ونشر مجموعة فيديوهات من الثورة، ووضع عليها الاغنية الجديدة.

وأعلن في منشور له على انستغرام، أن هذه الاغنية تعد عملا وطنيا، وعلق على الفيديو بالقول: الله يحفظ اهلنا في العراق وشعبنا العراقي.

ويشار الى ان هذه الاغنية من كلمات محمد الجبوري، والحان علي بدر، ومن توزيع عمار العاني.

وتقول كلمات الاغنية: والله تعبنا من الهم... انريد نعيش بخير ونعمر وطننا..."

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وتضيف: بالروح بالدم نفديك يا عراق... كما وفي مقطع آخر، تقول الاغنية: بغداد هاد الحلوة ما نرضى دمعة بخدها.

وكان قد نشر حاتم العراقي صورة له من داخل الاستديو، مهّد بها للعمل الذي يحضره، وعلق عليها: تسجيل عمل وطني للعراق الحبيب...