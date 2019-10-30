خامنئي يوصي بغداد وبيروت بمعالجة اعمال الشغب

دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الاربعاء، السلطات في لبنان والعراق، بمعالجة "أعمال الشغب وانعدام الأمن"، معتبرا أن مطالب المتظاهرين لا تتحقق إلا في إطار القانون.
وأضاف: "أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية".
واعتبر خامني أن "للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم... متى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل".
وختم بالقول: لقد خططوا أيضا لبلدنا العزيز ولحسن الحظ حضر الناس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوا مساعيهم.
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