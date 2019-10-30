أعلنت مديرية الشؤون الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على منتسب بالشرطة مطلوب وفق المادة "4 إرهاب" في كركوك. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي وبإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في كركوك العميد سنان جميل البياتي تم تنفيذ أمر إلقاء القبض على المتهم ( ص،م،ع )".



وأضاف البيان، أن المتهم "يعمل منتسب شرطة ومطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب"، مشيراً إلى "تسليمه إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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