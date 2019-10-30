بالصورة.. 'المطعم التركي' في الناصرية

وبحسب الناشطين، فأن المتظاهرين في الناصرية يطلقون اسم "المطعم التركي" على هذه البناية، حيث يعتيلها المتظاهرين.

واصبح مبنى "المطعم التركي" في بغداد، رمزا للمتظاهرين في ساحة التحرير، الذين اعتلوه منذ خمسة ايام، حيث يشرف على الساحة والنهر ومكان تمركز القوات الامنية التي حاولت اخلاءه دون نجاح.

وتشهد محافظة ذي قار ، بالتزامن مع تسع محافظات أخرى اضافة الى العاصمة بغداد، احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية