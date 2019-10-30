بالصورة.. 'المطعم التركي' في الناصرية

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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبناية حكومية قيد الانشاء بالقرب من مبنى المحافظة القديمة في ذي قار.
وبحسب الناشطين، فأن المتظاهرين في الناصرية يطلقون اسم "المطعم التركي" على هذه البناية، حيث يعتيلها المتظاهرين.
وتشهد محافظة ذي قار ، بالتزامن مع تسع محافظات أخرى اضافة الى العاصمة بغداد، احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية
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