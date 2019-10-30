وزارة النفط تطلق 100 بعثة دراسية للحصول على البكالوريوس من الجامعات العالمية

وقال الوزير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان هذا البرنامج يتضمن إرسال المتفوقين من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي في بعثات دراسية الى الجامعات العالمية الرصينة للحصول على شهادة البكالوريوس في الإختصاصات الهندسية والإقتصادية والقانونية مشيراً الى ان ذلك يأتي من ضمن خطط الوزارة لتطوير ملاكاتها الوطنية . وأضاف الغضبان ان الوزارة عمدت الى هذا الإجراء من أجل مواكبة التطور في المجالات الهندسية لاسيما المتعلقة في الصناعة النفطية ، فضلاً عن ذلك انها تعد من ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص العمل لأبناء العراق .

وأوضح مدير عام دائرة التدريب والتطوير علي معارج ان برنامج بناة المستقبل سيوفر (100) بعثة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعات العالمية وبالاختصاصات الهندسية وبإمكان الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط التي سيتم اعلانها في الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الاعلام ، ملئ الإستمارة الخاصة بالتقديم ، مشيراً ان الطلبة الذين يمكنهم التقديم هم من خريجي الدراسة الإعدادية بالفرع العلمي ( التطبيقي ، والأحيائي ) الحاصلين على معدل ( 95% ) وأيضاً للطلبة من خريجي الفرع الأدبي بمعدل (85 % ) .