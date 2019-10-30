مسؤول إثيوبي: قتلى أعمال العنف بالعاصمة وإقليم أوروميا نحو 80 شخصا

كشف مسؤول إثيوبي، الأربعاء، عن أن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها مناطق عدة بإقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا نحو 80 شخصا.

وقال مفوض لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانئيل بقلي، في بيان، إن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها مناطق عدة بإقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا منذ الأربعاء الماضي راح ضحيتها بين 70 و80 شخصا، منهم 10 قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وأشار إلى أن مئات الأشخاص أصيبوا جسديا ونفسيا، جراء تلك الأحداث فضلا تدمير الممتلكات الخاصة والعامة والاعتداءات المتعمدة من المتورطين ضد المؤسسات.

وتعهد بقلي بتقديم المتورطين في الأحداث إلى المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا قاموا بأعمال العنف والفوضى وقدموا الدعم المباشر وغير المباشر ويجب أن يحاسبوا بالقانون.

ولفت إلى أن الإصلاحات التي بدأت في إثيوبيا قد أسفرت عن نتائج ملموسة على المدى القصير، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات معقدة، منها الاضطرابات التي حدثت في عدة أقاليم وأدت لوفاة الكثيرين، وتدمير الممتلكات، وتعطيل حياة الناس الطبيعية وحياتهم السلمية.

ويعد هذا أول بيان للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عقب الأحداث الدامية التي شهدتها عدة مناطق بإقليم أوروميا والعاصمة الأسبوع الماضي.

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وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالعمل على ضمان سيادة القانون ومحاكمة المتورطين في الأحداث.

وأعرب آبي أحمد، في بيان، السبت الماضي، عن حزنه العميق لهذه الأحداث المؤسفة.

وأكد أن محاولات الأعداء لجر البلاد في نزاعات قبلية ودينية لن تنجح، وسيتصدى لها الإثيوبيون بتعاونهم وتضامنهم.

وشهدت العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى بإقليم أوروميا أعمال عنف منذ الأربعاء الماضي، عقب زعم الناشط السياسي الأورومي جوهر محمد محاولة السلطات الإثيوبية اعتقاله.

وتوافد المئات إلى منزله وسط العاصمة، قبل أن تنفي السلطات الإثيوبية الواقعة في مؤتمر صحفي للمدير العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أنداشاو طاسو.

وقال طاسو إن الشرطة كانت تقوم بحماية ناشطين سياسيين منذ فترة طويلة عقب عودتهم للبلاد، لكن مؤخرا تم سحب الحراسة فظنوا أنها محاولة لاعتقالهم؛ الأمر الذي أدى إلى ما حدث من احتجاجات.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية انتشار قوات الجيش في مناطق عدة بأوروميا، أكبر أقاليم البلاد، بهدف ضبط الأمن عقب احتجاجات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي شهر أغسطس/آب 2018 عاد الناشط السياسي جوهر محمد من الولايات المتحدة؛ حيث كان يدير شبكة إعلام أوروميا التي كانت تبث برامجها باللغة الأورومية من هناك.

وعقب عودته فتح جوهر مكتبا له بأديس أبابا، وبدأ بث مختلف الحلقات باللغة الأمهرية والإنجليزية والأورومية.