القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتية الأربعاء مع توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في صناعات الأنظمة الدفاعية. تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الإماراتية والشركة. و تبادل محمد بن أحمد البواردي وكينيدي في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أبوظبي وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وشركة رايثيون الأمريكية هي شركة متخصصة في أنظمة الدفاع وتعد واحدة من أكبر 10 شركات دفاعية في العالم. وتأسست الشركة عام 1922 ويقع مقر إدارتها في ماساتشوستس بالولايات المتحدة وتبلغ عائداتها 23 مليار دولار. وتعتبر شركة ريثيون أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البواردي يبحث مع رئيس شركة "رايثيون" للأنظمة الدفاعية تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.