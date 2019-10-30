مقتل 3 مدنيين في انفجار بولاية زابل جنوبي أفغانستان

شهدت أفغانستان عددا غير مسبوق من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية

قُتل 3 مدنيين، الأربعاء، في انفجار بولاية زابل جنوبي أفغانستان.

وقال شهود عيان إن 3 أشخاص استقرت أجسادهم على الأرض دون حراك والدماء تنزف منهم.

وشهدت أفغانستان اليوم حادثين آخرين في مناطق متفرقة بالبلاد؛ حيث قتل وأصيب 8 من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني بـ"سربل" شمالي البلاد.

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وقُتل 5 جنود على الأقل، في هجوم لحركة طالبان على مدينة قندوز شمالي أفغانستان.

وكان تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة قد لفت إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.