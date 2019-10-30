انت الان تتابع الفلبين تحصن أكثر من 1.6 مليون طفل ضد شلل الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء أنه تم تحصين أكثر من 1.6 مليون طفل ضد شلل الأطفال في حملة للتطعيم استمرت أسبوعين في الفلبين، حيث تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة منذ الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن الأطفال الذين تم تطعيمهم هم من سكان مانيلا العاصمة وأربع مناطق في إقليم مينداناو جنوبي البلاد، حيث استهدفت الحملة تطعيم إجمالي 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي: "إننا مبتهجون بسبب هذا الإقبال الكبير من الآباء ومقدمي الرعاية لتحصين أطفالهم الصغار ضد شلل الأطفال".

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وأضاف "هذا يعني أن معظمهم تغلبوا على عدم ثقتهم في اللقاحات التي نقدمها، وهذا يبشر بالخير لبرامج التحصين الأخرى لدينا".

وتم إطلاق حملة التطعيم في 14 تشرين أول/أكتوبر كجزء من الجهود المبذولة لوقف انتشار شلل الأطفال، الذي عاود الظهور في البلاد بعد 19 عاما من إعلان الفلبين خالية من هذا المرض.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، ولكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم.