شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في ريف دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وقوات الجيش السوري من جهة أُخرى، على أطراف قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي، مساء أمس الثلاثاء. وتزامناً مع ذلك، استهدفت قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل كونيكو شمال شرق دير الزور، بقذائف صاروخية مواقع قوات النظام المتمركزة على الجبل بمدينة دير الزور. وقال المرصد إن قوات قوات النظام تم استهدافها في منطقة معمل الورق بقرية الحسينية، وتعمل سيارات الإسعاف على نقل المصابين حالياً".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في ريف دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.