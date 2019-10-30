إيران تقرر إغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أغلقت السلطات الإيرانية، الأربعاء، منفذ مهران الحدودي الذي يربط محافظة إيلام مع مدينة الكوت العراقية، والذي يعد من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.



ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الإغلاق يشمل منع المسافرين، وكذلك الشاحنات والحافلات من العبور بسبب الاحتجاجات في العراق.

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كما قال إن الشاحنات وسيارات العبور غير مسموح لها بدخول العراق حتى يتحسن الوضع، لكنه لا يوجد حظر على تحويل البضائع للعراق في الحدود.

وأمس الثلاثاء، دعت إيران رعاياها إلى تأجيل برامج سفرهم إلى العراق، حتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية.

ويتوافد المواطنون الإيرانيون هذه الأيام على زيارة مراقد الأئمة الشيعة في العراق، حيث ضريح السادة ”علي“ و“الحسين“ (الإمامان الأول والثالث لدى الشيعة)، بمدينتي النجف وكربلاء، فيما تشهد هذه المحافظات وبالأخص كربلاء تظاهرات متصاعدة للعراقيّين، المطالبين بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي.