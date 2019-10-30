معلوف: الحريري هو الأوفر حظًا لترؤس الحكومة المقبلة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار معلوف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه " لا يمكن في لبنان تأليف حكومة تكنوقراط مئة بالمئة وبرأيي رئيس الحكومة سعد الحريري هو الأوفر حظا لترؤس الحكومة المقبلة. المطلوب في المرحلة المقبلة أن يكون لدينا حكومة تعمل بشكل جدي".
وفي حديث تلفزيوني، أكد معلوف "إننا تفجأنا بما جرى حتى تغيرت الامور وبتنا في مرحلة جديدة وهناك الكثير من العناوين المطروحة للمرحلة القادمة وبات بامكاننا المضي في عناوين عدة منها مكافحة الفساد"، مشيراً إلى "إننا تحررنا في موضوع مكافحة الفساد وكنا نفضل ان يبقى ضغط الشارع قائم حتى نعمل على التصويت على المشاريع والقوانين في مجلس النواب".
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